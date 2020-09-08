"مهند" بعد استجابة السيسي لطلبه بتدريس مادة القيم: شكرا يا ريس

علق الطفل مهند عماد، أحد أطفال ذوي القدرات الخاصة، على استجابة الدولة لمطلبه بتدريس مادة "القيم واحترام الآخر" بالمدارس، معربًا عن سعادته بذلك، وقدم الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

وأضاف "عماد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TEN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه قدم هذا الاقتراح بناء على مشاهدته لتجارب مماثلة، كما قدم الشكر لوالدته لوقوفها بجانبه :"تعبت وشقيت كتير لحد ما أكون الشخص اللي أنا عاوزه، وأتمنى أكون في مؤتمر الشباب المقبل".

يذكر أنه في احتفالية "قادرون باختلاف"، لذوي الاحتياجات الخاصة العام الماضي، والتي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب الطفل "مُهند"، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بتدريس مادة "احترام الآخر" في المدارس والجامعات، في كلمة له بالاحتفالية، وأجابه الرئيس "يا مهند هتتعمل فورًا".