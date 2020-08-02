متابعة تقنين أوضاع مخالفي البناء بمركز الحسينية بالشرقية خلال العيد

كلف المهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية المحاسب محمد عبد العال، سكرتير عام المركز بالمرور ومتابعة أعمال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين أيام العطلات الرسمية لتقنين أوضاعهم في مخالفات البناء طبقا للقانون.

وتم فحص الطلبات طبقا للشروط والأحكام لبيان مدي مطابقتها حتي يتسنى استكمال باقي إجراءات التصالح عليها للتيسير على المواطنين فى تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى اُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، وذلك تفعيلاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وذلك في إطار المتابعات المستمرة ليلاً ونهار من السيد المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية علي كافة القطاعات.