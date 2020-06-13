الحكومة تطارد مخالفي البناء: إحالة 5 آلاف لـ"النيابة العسكرية"

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتابع عن كثب جهود إزالة التعديات ومخالفات البناء بكافة أشكالها، مشدداً على ضرورة استمرار المحليات فى المحافظات المختلفة على سرعة الإزالة الفورية لأى مخالفة سواء على أملاك الدولة أو الخاصة، وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم فى هذا الشأن.

وتابع «مدبولى»، فى تقرير تلقاه من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أمس، موقف الإزالات، حيث تمت الإشارة إلى إزالة 12 ألفاً و425 مخالفة بناء فى الفترة من 25 مارس الماضى حتى 9 يونيو الجارى، بواقع 6278 إزالة على أملاك تابعة للدولة بمساحة تقدر بأكثر من 4.5 مليون متر مربع، ونحو مليون متر مربع إزالات على الأملاك الخاصة.

وقال «شعراوى»، فى تقريره، إنه فيما يتعلق بإزالة تعديات مخالفات الزراعة، تمت إزالة 17986 مخالفة، بواقع 1700 مخالفة على أراضى أملاك دولة على مساحة تزيد على 16 ألف فدان، وإزالة 16286 حالة تعد على أملاك خاصة على مساحة تزيد على 3800 فدان.

وكشف الوزير، خلال التقرير، عن أن عدد الحالات التى تمت إحالتها للنيابة العسكرية بلغ 5020 حالة، خلال الفترة المشار إليها. ووفقاً للتقرير، سجل إجمالى ما تم رفعه من مخلفات، خلال الفترة من 18 مارس الماضى وحتى 7 يونيو الجارى، نحو 5 ملايين طن بمتوسط يومى 59.5 ألف طن، وجاءت 48% من هذه الكمية من نصيب إقليم القاهرة الكبرى، و26% منها فى منطقة الدلتا، و13% فى مدن الصعيد، و9% فى الساحل، بينما 3.3% من كمية المخلفات التى تمت إزالتها فى مدن القناة.

فى سياق منفصل، تلقى «مدبولى»، تقريراً من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، تابع من خلاله الجهود التى قامت بها المنظومة فى تلقى ورصد شكاوى المواطنين على المنظومة، واستجابات الجهات الحكومية لها خلال شهر مايو 2020.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لجميع العاملين بالمنظومة، الذين لا يدّخرون جهداً فى سبيل حل مشكلات المواطنين، والتعامل السريع مع مطالبهم، مؤكداً: نتابع جهودكم، ونقدّرها، ونثمّن تعاونكم المستمر مع الجهات المعنية من أجل تحقيق هدف نبيل نصبو إليه جميعاً، هو خدمة المواطن المصرى، خاصة فى ظل هذه الظروف الدقيقة التى نواجه فيها جائحة كورونا، كما تقدم الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر لجميع مسئولى الوزارات، والمحافظات، والجهات المعنية، الذين يساهمون بجهودهم فى حل المشكلات، والاستجابة للشكاوى التى ترد للمنظومة.

"الشكاوى الحكومية" ترصد 206 آلاف شكوى فى مايو بزيادة 16%

وأكد الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن المنظومة استقبلت 206 آلاف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مايو 2020، بزيادة قدرها 28 ألف شكوى عن شهر أبريل 2020 بنسبة زيادة قدرها 16%.

توجه 181 ألف استغاثة إلى جهات الاختصاص

وأوضح أنه تم الانتهاء من فحص ومراجعة عدد 202 ألف شكوى، حيث تم توجيه 181 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وتم حفظ 21 ألف شكوى، وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجارٍ استكمال فحص 4 آلاف شكوى وطلب، تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأشار إلى أنه بدراسة مؤشرات المنظومة ونتائج تحليل موضوعات الشكاوى المسجلة خلال الشهر الماضى، اتضح اختصاص 10 وزارات هى القوى العاملة، التضامن الاجتماعى، الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، التربية والتعليم، والبترول والثروة المعدنية بالنصيب الأكبر فى استقبال والتعامل مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين بنسبة 93% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر. وقال: اختصت المحافظات بنسبة 5% من إجمالى الشكاوى الواردة خلال الشهر، وكان النصيب الأكبر من تلك النسبة بـ9 محافظات هى (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، القليوبية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ).

ولفت مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، فى تقريره، إلى أنه فى إطار تنفيذ الحكومة لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى ضوء الآليات والمعايير المطبقة لتوجيه هذه المنحة لمستحقيها لمدة ثلاثة أشهر، والتى أقرتها اللجنة المشكّلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فقد استقبلت المنظومة خلال شهر مايو عدد 132 ألف شكوى.

وأوضح أنه تمت مراجعة وفحص هذه الشكاوى، حيث تلاحظ أن أعلى المحافظات التى وردت من قاطنيها شكاوى فى هذا المجال هى محافظات (المنيا وسوهاج والجيزة والقاهرة والبحيرة وكفر الشيخ)، وتنوعت موضوعات تلك الشكاوى بين عدم استقبال رسالة الاستحقاق رغم تسجيل الطلبات على موقع وزارة القوى العاملة، وشكاوى عدم إدراج بيانات المواطن بقاعدة بيانات برنامج العمالة غير المنتظمة، وشكاوى التظلم من عدم الاستحقاق، وشكاوى من صعوبة التواصل مع الخط الساخن لوزارة القوى العاملة (142)، وشكاوى معوقات صرف المنحة، وطلبات من بعض المواطنين للتسجيل فى المنحة، وكذلك طلبات لصرف الدفعة الثانية من المنحة لمن قام بصرف الدفعة الأولى. ولفت إلى أنه تم التنسيق مع وزارة القوى العاملة بشأن هذه الشكاوى وتوجيهها للجهات المعنية للمراجعة والتدقيق.

وأوضح أن المنظومة تلقت خلال شهر مايو 15770 شكوى وطلباً واستغاثة واستفساراً تتعلق بالنواحى الطبية المختلفة، حيث تم التنسيق مع القيادات المختصة بوزارة الصحة والسكان للتعامل مع هذه الحالات من خلال توجيه الحالات المشتبه فيها لإجراء الفحص الطبى واتخاذ اللازم تجاه تلك الحالات والمخالطين لها، وكذلك سرعة التعامل مع الاستغاثات الخاصة بالحوادث وحالات الطوارئ والحضانات، وغيرها، بالتنسيق مع قيادات المستشفيات الجامعية.

وأضاف أن وزارة الداخلية وقيادات المحافظات المختلفة قامت أيضاً بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين حول مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجمعات وتنفيذ الحملات المستمرة على مناطق الشكاوى وتحرير المحاضر للمخالفين، ومنها على سبيل المثال فض سوق قرية البرادعة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، وسوق قرية محلة زياد مركز سمنود، محافظة الغربية.