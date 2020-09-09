صور.. قيادات جامعة كفر الشيخ يدلون بأصواتهم فى "إعادة الشيوخ"

أدلى الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بصوته في جولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ،اليوم، داخل لجنة مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية للغات بمدينة كفر الشيخ.

كما أدلى الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بصوته داخل لجنة مدرسة الشهيد رياض الثانوية العسكرية بمدينة كفرالشيخ، وأدلى الدكتور محمد عبد العال عميد كلية الطب البشري بصوته داخل لجنة مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية للغات بمدينة كفر الشيخ.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، عقب الإدلاء بصوته، أن طلاب الجامعة سيوجهون رسالة إيجابية للعالم بمشاركتهم في عملية التصويت وتوعية الناخبين استكمالا لمسيرة الإنجازات والتنمية التي بدأت ونجني ثمارها الآن، مشيرًا إلى إن الصوت الانتخابى أمانة والمشاركة الإيجابية مطلوبة لدعم العملية الديمقراطية.

وأشاد دسوقي، بمشاركة الشعب المصري وممارسة حقهم الدستوري، واصفا مشاركة المواطنين بأنها بمثابة إسهام فاعل في بناء الوطن، داعياً جميع أطياف وفئات الشعب ‏المصري العظيم لضرورة المشاركة في جولة الإعادة للإنتخابات مجلس الشيوخ وممارسة حقهم الانتخابي للمضي في مسيرة التنمية وتحقيق الاستقرار في ربوع وميادين العمل تحت رعاية وتوجيه القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وناشد رئيس الجامعة المواطنين عدم الإلتفات إلى دعوات التيارات الإرهابية الهدامة بعدم المشاركة في الانتخابات، كما ناشد المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية بشأن فيروس كورونا، خلال التصويت.