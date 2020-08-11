لجان "الشيوخ" بكفر الشيخ تسجل إقبالاً ملحوظًا قبل غلق باب التصويت

شهدت الساعات الأخيرة من اليوم الانتخابي الأول اقبالًا ملحوظًا من قبَل الناخبين الذين توافدوا على اللجان المختلفة، حيث تصدر كبار السن والسيدات المشهد منذ بداية اليوم، وزاد الإقبال في الساعات الأخيرة.

كما شهدت بعض اللجان الانتخابية التي بها كتلة تصويتية كبيرة، إقبالًا متزايدًا من قبَل الناخبين وسط تواجد قوات الشرطة التي وزعت الكمامات على الناخبين، منعًا لانتشار العدوى.

وتفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، عددًا من اللجان، منها مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية للغات، وعدد من المقار الانتخابية بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ أن ما يميز الساعات الأولى من اليوم الأول تواجد عدد كبير من كبار السن والسيدات، وذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من الشباب، مضيفًا أن القرى شهدت تواجدًا كبيرًا من الناخبين بصورة ملفتة للنظر.

وفتحت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، أبوابها أمام الناخبين في أول أيّام انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تستقبل 585 لجنة فرعية، مليوني و350 ألف ناخب.