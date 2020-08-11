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انصراف نصف قوة العمل بالمصالح الحكومة للتصويت في "الشيوخ" بكفر الشيخ

كتب:

سمر عبد الرحمن
06:41 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
محافظ كفر الشيخ خلال تفقده لجنة انتخابية

محافظ كفر الشيخ خلال تفقده لجنة انتخابية

قرر جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، انصراف نصف قوة العمل بكافة الهيئات، والمنشآت الحكومية، للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.

وتابع المحافظ أعمال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والمُشكلة لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ، وتأمين اللجان، وتكليفات رؤساء المراكز والمدن باستمرار حملات النظافة والتطهير والتعقيم، مؤكدًا ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، ومراعاة التباعد والمسافات البينية بين المواطنين.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى انتظام العملية الانتخابية، واستقرار الحالة الأمنية بالمقار ومحيطها، مشيرًا إلى الإقبال الذي يتراوح ما بين ضعيف ومتوسط، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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