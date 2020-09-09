رئيس الوزراء يتوقع تضاعف قيمة العقارات المخالفة عقب التصالح

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بمجرد أن تتم عملية التصالح فإن القيمة العقارية للمبنى ستتضاعف عدة مرات.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بمقر مجلس الوزراء اليوم، أنه بمجرد الحصول على المستندات التي تثبت الوضع القانوني للعقار سيكون باستطاعة مالكه التعامل في النور في عمليات البيع والشراء والاستفادة من الأصل في التعامل مع البنوك، لأن الأصل أصبحت تقره الدولة وتعترف به، وبالتالي سيتم تداوله بالقيمة الحقيقية والسوقية له، ووفقًا لحركة السوق.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تسعى لوقف المزيد من النمو العشوائي وغلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع، ومن أجل ذلك نص القانون صراحة على تحديد 6 أشهر من أجل إنهاء هذا الجدل، يقوم خلالها المواطنون بالإسراع في تقديم طلبات التصالح، مجددًا مناشدته للمواطنين بالإسراع في تقديم الطلبات "حتى نغلق جميعا دولة ومواطنين هذا الملف الذي تعاني منه مصر من أكثر من 40 عامًا".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على وضع منظومة، في إطار التحول الرقمي وميكنة كل الإجراءات، معلنًا أنه سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي، ولن يُتاح مستقبلًأ بمجرد الانتهاء من هذه المنظومة تداول أي وحدة سكنية أو عقار إلا إذا صدرت له هذه الشهادة.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، أكد رئيس الوزراء أن الهدف الأساسي للحكومة فيما تتخذه من خطوات هو بناء دولة حقيقية، يكون كل بناء قائم فيها مخطط بشكل سليم ومزود بكافة الخدمات، للوصول بجودة المعيشة لتضاهي سبل الحياة في الدول المتقدمة، مؤكدًا أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإنهاء ملف المخالفات الذي كان سببًا لمعاناة مصر على مدار العقود الماضية ومواجهته بكل حسم.