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مدبولي يوجه بمراجعة قيمة التصالح: اللي سدد قبل التخفيضات "حقه محفوظ"

الدولة ستواجه أي محاولات لبناء عشوائي بمنتهى الحزم

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محمد عزالدين
06:24 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة ستواجه بمنتهى الحزم أي محاولات جديدة لأي بناء عشوائي سواء على أراضي دولة أو أراض زراعية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة سيكون البناء بها مخططًا وسليمًا، موضحًا أن رئيس الجمهورية وجه بالإسراع في الاشتراطات الخاصة بكل المدن.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده بمجلس الوزراء، أنه تم توجيه جميع إدارات الدولة بمنح فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية لهم بطلب التقدم على التصالح في مخالفات البناء، موجهًا المحافظين بمراجعة قيم التصالح في المحافظات وفي حالة سداد المواطن لقيمة مسبقًا قبل التخفيضات فإن ما تم سداده سيكون جزءا من قيمة التصالح.

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