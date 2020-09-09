فيديو.. تامر حسني يرقص مع عمال مطعم على "بالبنط العريض"

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان تامر حسني، أثناء رقصة على أغنية "بالبنط العريض" للفنان الإماراتي حسين الجسمي، داخل أحد المطاعم مع العمال.

بدأ الفيديو بالتقاط حسني صور سيلفي مع عمال المطعم، وعندما بدأت أغنية "بالبنط العريض"، تراقص مع العمال على مقطع "لقيت الطبطبة".

وكان "الجسمي" قد أهدى الأغنية إلي الشعب المصري، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان توما.