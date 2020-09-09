سبعينية تُدلي بصوتها في أسيوط: "حقي أختار من يمثلني"

شاركت السيدة "طبيسة ميخائيل" 79 عاماً في جولة الإعاة بانتخابات الشيوخ بالإدلاء بصوتها في لجنة مدرسة كيمان سعيد بمركز صدفا بأسيوط.

وقالت "طبيسة" إن الجميع مطالب بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي لأنه حق دستوري : "حقنا نختار من يمثلنا في مجلس الشيوخ ولن نترك الساحة لأحد غيرنا يفرض علينا اختياره وعلي الجميع النزول والمشاركة بإيجابية".

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسيوط 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركز انتخابي يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.