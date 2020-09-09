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بعد انخفاض أعداد مصابي كورونا.. عودة مستشفى السويس للعمل بكامل طاقته

كتب:

سيد نون
10:25 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
مستشفيي السويس العام

مستشفيي السويس العام

قال الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن مستشفى السويس العام، عاد للعمل بكامل طاقته واستقبال المرضى في كافة التخصصات والأقسام، بعد أن كانت تعمل كمستشفى عزل لمرضي كورونا.

وأشار "برعي" إلى تخصيص مستشفييّ الحميات والصدر للعزل، لاستقبال مصابي كورونا، مشددًا على العاملين بمستشفى السويس العام بضرورة الالتزام  بالعمل والإنتظام في النوبتجيات داخل كل قسم لضمان وجود خدمة طبية لائقة.

كما شدد على مراعاة الإجراءات الاحترازية في التعامل أثناء توقيع الكشف الطبي على المرضى حرصًا علي سلامة الأطباء والفريق الطبي وسلامة المريض.

 

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