أستاذ أوبئة: انخفاض وفيات كورونا أهم من ارتفاع الإصابات

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن ما يحدث في أوروبا يؤكد أن فيروس كورونا لم يمر بموجته الثانية حتى الآن، لافتًا إلى أن العالم يسعى للسيطرة على كورونا ليصبح فيروس مثل الأنفلونزا الموسمية.

وأضاف "عنان" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن العالم ما زال في الموجة الأولى من فيروس كورونا، كما أن حالة الاستقرار النسبي شبه متوقعة لأنه ليس هناك تغيير في الإجراءات الاحترازية المتبعة، متمنياً أن يقل عدد الوفيات لتصل إلى "صفر" بنهاية الشهر الجاري.

وأشار إلى أن هناك حالة من الهلع أصابت المواطنين عندما زاد عدد الإصابات في أوروبا مرة أخرى، منوها إلى أن هذه ليست مؤشرات سلبية لأن عدد الوفيات في أوروبا في تناقص مستمر، وهذا مبشر بشكل كبير، "مش مهم لو الإصابات عددها زاد المهم عدد الوفيات يقل ونوصل صفر وفيات".