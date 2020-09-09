الشركة المصنعة لـ"لقاح كورونا": توقف التجارب السريرية "مؤقت"

قال الدكتور حاتم الورداني الرئيس التنفيذي لشركة استرازينكا مصر، الشركة القائمة على تطوير لقاح أوكسفورد المضاد لفيروس كورونا، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن توقف التجارب السريرية الخاصة بلقاح أوكسفورد هو إجراء مؤقت للسماح بمراجعة بيانات السلامة من قبل لجنة مستقلة من الشركة حول تطورات اللقاح.

وأشار الورداني إلى أن المراجعة إجراء روتيني بحسب تعبيره، موضحا أن ذلك يحدث كلما كان هناك مرض غير مبرر محتمل في إحدى التجارب، مثلما حدث مؤخرًا في مرض أحد المتطوعين في التجارب في بريطانيا، مما يضمن الحفاظ على نزاهة التجارب.

وعن سبب مرض أحد المتطوعين الخاضعين للتجارب على اللقاح، كشف لـ"الوطن" أنه في التجارب الكبيرة، تحدث الأمراض عن طريق الصدفة ولكن يجب مراجعتها بشكل مستقل للتحقق من ذلك بعناية.

وعن موعد العودة مرة أخرى للعمل على تطوير اللقاح، أشار إلى تسريع مراجعة ما حدث لتقليل أي تأثير محتمل على الجدول الزمني للتجارب النهائية، رافضًا الكشف عن موعد نهائي للعودة للتجارب مرة أخرى، موضحًا أن الأمر بيد اللجنة المستقلة المراجعة للواقعة.

وقف تجارب لقاح أكسفورد بعد مرض أحد المشاركين.. و"الصحة" تطمئن المصريين

توقفت التجارب السريرية النهائية مؤقتًا للقاح فيروس كورونا الذي طوّرته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد بعد مرض أحد المشاركين في التجارب في بريطانيا.

ووصفت شركة "أسترازينيكا" الأمر بأنَّه "إجراء روتيني" يتمّ في حالة إصابة أي مشترك بأي "مرض غير واضح"، ويتمّ تتبع نتائج تجارب اللقاحات عن كثب في جميع أنحاء العالم، وفق ما ذكرته شبكة "بي بي سي".

وطمأنت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد المواطنين، خلال تعليقها على توقف تجارب لقاح أكسفورد، بقولها إنَّ اللجنة تعاقدت مع مؤسسة اللقاحات العالمية التي توفر اللقاح للعالم كله، وجرى حجز حصة مصر من لقاح اكسفورد، مضيفة "لكن لن نأخذ اللقاح إلا بعد التأكّد من سلامته وفعاليته ومأمونيته".