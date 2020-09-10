حظك اليوم الخميس 10-9-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يتميز بشجاعته وإقدامه على تجربة الأشياء الجديدة دون خوف أو رهبة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات ويساعدك ذلك على حل المشاكل بموضوعية وتكسب بسبب مرونتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ يمكنك اليوم أن تصلح علاقاتك وقد تكتشف أمورا خافية تنفعك في المستقبل.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة مها أحمد، ويوافق تاريخ ميلادها 16 نوفمبر.