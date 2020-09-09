حظك اليوم الأربعاء 9-9-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب من الصعب أن يثق في أحد بسهوله، ويتميز بالغموض الشديد، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لبحث أمورك المهنية والمالية، وتظهر مهارة كبيرة في إدارة أعمالك وأموالك، وتخطط جيدًا.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، يمكنك اليوم أن تخطط جيدًا للتواصل بصورة أفضل مع من تحب، وتتخذ مواقف إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.