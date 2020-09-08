حظك اليوم الثلاثاء 8-9-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يضع هدفه أمامه، ولايسمح لشيء أن يشتته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك مما يضع العراقيل في طريقك، لا تتسرع اليوم في قراراتك وانتبه لحقوقك واعتمد اللباقة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم ألا ترفض الحوار مع شريك حياتك وكن متفهما للاختلاف.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان سامو زين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.