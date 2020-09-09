محافظ الشرقية: تخفيض 20% من رسوم التصالح على مخالفات البناء

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة بصدد اتخاذ قرار بتخفيض رسوم التصالح على مخالفات البناء بنسبة 20%، لافتًا إلى تشكيل لجان بالمحافظة لمراجعة رسوم التصالح.

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء 60 ألف مواطن، ويتبقى 150 ألف حالة لم يتقدم أصحابها للتصالح، ما يشكل 25% من أعداد المخالفات، موضحًا أن المخالفات على مستوى المحافظة تخطت حاجز الـ250 ألف مخالفة وهو ما تم رصده حتى الآن.

وأكد أن التخفيضات ستكون للجادين، وغير الجادين لن يتم النظر إليهم في أمر التخفيض، مشيرا إلى أن 59 ألف حالة تقدموا للتصالح ودفعوا الجدية، وبدءًا من اليوم تم السماح للمواطنين بالتظلم على الأسعار".