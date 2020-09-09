عاجل.. مصدر أمني: قبضنا على والد "طفلة التريلا" والنيابة تولت التحقيق

كشفت أجهزة الأمن حقيقة الفيديو المتداول للطفلة التي تقوم بقيادة سيارة، موضحة أن الفيديو تم تسجيله وبثه عام 2017، على الصفحة الخاصة بوالد الفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تحديده وضبطه.

وقالت الأجهزة الأمنية، إن والد الطفلة أشار إلى أنه كان يقوم بتعليم ابنته القيادة على سيارته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتعريضه حياة ابنته والمواطنين للخطر، وعُرض على النيابة العامة.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو كارثياً لطفلة صغيرة تقود سيارة نقل ثقيل على أحد الطرق السريعة، بينما يوجهها شخصان آخران، وينبهانها لوجود سيارة على يمينها لتراها في المرآة.