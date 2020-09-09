رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. مصدر أمني: قبضنا على والد "طفلة التريلا" والنيابة تولت التحقيق

كتب:

محمد بركات
08:12 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
الطفلة

الطفلة

كشفت أجهزة الأمن حقيقة الفيديو المتداول للطفلة التي تقوم بقيادة سيارة، موضحة أن الفيديو تم تسجيله وبثه عام 2017، على الصفحة الخاصة بوالد الفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تحديده وضبطه.

وقالت الأجهزة الأمنية، إن والد الطفلة أشار إلى أنه كان يقوم بتعليم ابنته القيادة على سيارته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتعريضه حياة ابنته والمواطنين للخطر، وعُرض على النيابة العامة.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو كارثياً لطفلة صغيرة تقود سيارة نقل ثقيل على أحد الطرق السريعة، بينما يوجهها شخصان آخران، وينبهانها لوجود سيارة على يمينها لتراها في المرآة.

اقرأ المزيد:

مصرع أمين شرطة وغفير دهستهما "تريلا" على طريق ميت غمر في الدقهلية

عاجل.. مصرع اثنين وإصابة 5 آخرين في تصادم ميكروباص بـ"تريلا" في أسيوط

عاجل.. الداخلية تفحص فيديو طفلة تقود سيارة نقل على الطريق السريع

دهستهما "تريلا".. مصرع أمين شرطة وغفير في الدقهلية

طفلة تقود نقل ثقيل وكفيف يقود سيارة.. وقائع تحدت "قوانين الأسفلت"