4.7 مليون جنيه حصيلة بيع مزاد علني بجمارك السيارات 29 أغسطس الماضي

أقيمت يوم السبت الموافق 29 سبتمبر بقاعة النادي المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط بمصر القديمة، جلسة مزاد علنى لبيع 51 لوط سيارات مخزنة بساحة جمارك السيارات بالقاهرة.

وهذه السيارات واردة من الخارج ومن مصادرات وتنازلات لمصلحة الجمارك من السيارات المستوردة ماركات وموديلات متنوعة ومختلفة مستعملة ومخزنة بساحة جمارك السيارت بمطار القاهرة الدولى.

وخلال جلسة المزاد العلنى تم بيع 24 لوط بيعا نهائيا كما تم سحب لوط واحد من المزاد وتم شطب لوط من المزاد بمعرفة المبيعات الحكومية وتبقى 25 لوط لم تباع لعدم الوصول لقيمة البيع المحددة .

وبلغت الحصيلة النهائية للبيع بالمزاد 4 ملايين و794 ألفا و500 جنيه.