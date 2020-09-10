4.7 مليون جنيه حصيلة بيع مزاد علني بجمارك السيارات 29 أغسطس الماضي
كتب:
محمود الجمل
12:18 ص | الخميس 10 سبتمبر 2020
4.7 مليون جنيه حصيلة بيع مزاد العلنى بجمارك السيارات 29أغسطس الماضي
أقيمت يوم السبت الموافق 29 سبتمبر بقاعة النادي المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط بمصر القديمة، جلسة مزاد علنى لبيع 51 لوط سيارات مخزنة بساحة جمارك السيارات بالقاهرة.
وهذه السيارات واردة من الخارج ومن مصادرات وتنازلات لمصلحة الجمارك من السيارات المستوردة ماركات وموديلات متنوعة ومختلفة مستعملة ومخزنة بساحة جمارك السيارت بمطار القاهرة الدولى.
وخلال جلسة المزاد العلنى تم بيع 24 لوط بيعا نهائيا كما تم سحب لوط واحد من المزاد وتم شطب لوط من المزاد بمعرفة المبيعات الحكومية وتبقى 25 لوط لم تباع لعدم الوصول لقيمة البيع المحددة .
وبلغت الحصيلة النهائية للبيع بالمزاد 4 ملايين و794 ألفا و500 جنيه.