قصر السينما يستضيف سميرة أحمد فى نجم وندوة

يستضيف قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم الفنانة القديرة سميرة أحمد وذلك يوم الأحد المقبل ضمن فاعليات نجم وندوة.

يدير الندوة الناقد الكبير الدكتور طارق الشناوي.

من ناحية أخرى، سيتم تكريم النجمة سميرة أحمد عن مجمل أعمالها وعرض فيلم إمرأة مطلقة بطولة سميرة أحمد ومحمود ياسين ونجلاء فتحى وفريد شوقي، تأليف حسن شاه، ومن إخراج أشرف فهمي.

كان قصر ثقافة السينما قد علق كافه الأنشطة بالقصر اعتبارا فى شهر مارس الماضي نظرا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء.

وقررت وزارة الثقافة تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التي تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين كإجراء احترازي وقائي وذلك حتى إشعار أخر.

وكتبت الصفحة الرسمية لقصر السينما أمس، عبر صفحتها الرسمية على "الفيس بوك"، "تقرر تعليق كافة الأنشطة بالقصر اعتبارا من الغد الثلاثاء 3/10 نظرا للإجراءت الاحترازية لفيروس كورونا المستجد وسوف نوافيكم بالمستجدات".