شاهد على "سيدة المحكمة": نهى الإمام اتهمت "الداخلية" بالسرقة

تنشر "الوطن" نص أقوال شهود العيان على واقعة سيدة المحكمة، في تحقيقات النيابة العامة، بعد أن تداولت منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات لها خلال اعتدائها على الضابط وليد عسل رئيس الترحيلات في محكمة مصر الجديدة، وتوالت تبعات القضية بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاعتداء على موظف عام وحددت المحكمة جلسة 23 سبتمبر الجاري لنظر المحاكمة، في حين اتهمت المستشارة نهى الإمام المحالة للمعاش الضابط بالتحرش بها في بلاغ قدمه محاميها أحمد مهران المحامي بالنقض، إلى النيابة العامة وفتحت النيابة تحقيقاتها في البلاغ وتحديد جلسة لسماع أقوال المحامي في بلاغه.

وإلى نص أقوال الشاهد..

- ما اسمك؟

اسمي محمد حسن عبدالله محامٍ حر.

- ما تفصيلات ما حدث؟

اللي حصل إني كنت متواجد في المحكمة لإنهاء أعمال إدارية خاصة بمكتبي في القاهرة وأثناء دخولي المحكمة شاهدت واحدة واقفة وكانت بتصور أبواب المحكمة بالموبايل الخاص بها وعشان باجي هنا باستمرار فعارف المقدم وليد بإنه رئيس حرس المحكمة وشفته وسمعته بيقولها انتي حضرتك بتصوري إيه فقالت له أنا من منظمة الأمم المتحدة فقال لها عاوز أشوف الكارنيه قالت له أنا مش هطلعه واعمل اللي انت عاوزه وانتو عالم زبالة ووسخة فطلعت أشوف الشغل في الدور الثاني اللي فيه نيابة النزهة فسمعت دوشة قلت أشوف فيه ايه لقيتها كانت بتصور أبواب مكاتب وكلاء النيابة وبعد كده المقدم وليد استوقفها فشدته من الكتافة الشمال فقطعتها وكسرت الجهاز اللاسلكي بتاعه وبعدين المقدم وليد سألها تاني انتي بتصوري ليه انتي ملكيش حق تصوري قالت له يا وزارة (......) ياللي بتسرقوا فلوس البنك روحوا الأول رجعوا الفلوس يا (...).

- أي كتف تم تمزيق الرتبة العسكرية؟

الكتف الشمال.

- وهل وجهت المدعوة نهى الإمام أي عبارات نحو الضابط؟

أيوه

- ما مضمون تلك العبارات؟

عمالة تقول ده حرامي ده سرق هو الضابط بنك مصر؟

- وهل سمع أي شخص تلك العبارات؟

الناس كلها كانت واقفة

- وإلى أي جهة توجهت المدعوة نهى الإمام عقب ذلك؟

هى نزلت على السلم

- وما الإجراء الذي اتخذه الضابط وليد عسل حيال ذلك؟

هو عدى من جنبها وسبقها

- وهل قامت المدعوة نهى الإمام بأي أفعال نحو الضابط؟

هى فضلت تزقه بإيدها.

- ما الإجراء الذي اتخذه الضابط؟

استعان بأحد العساكر وتمكنوا من وضع الكلابش في يدها.

كما استمعت النيابة لأقوال عاملة في المحكمة استدعاها الضابط لتفتيش المتهمة بعد القبض عليها.

- ما تفصيل ما حدث؟

كنت شغالة في المحكمة ولقيت الست دي جات تجري وطالعة السلم فوق في النيابة ووليد بيه طالع وراها وأنا فضلت تحت وبعدها حد من الحرس قالي أطلع لوليد بيه علشان أفتش الست اللي طلعت على طول فلاقيت الناس ملمومة في الطرقة ولقيت وليد بيه واقف قدامها وهى بتف عليه وضربته بالقلم على وشه وبرجليها بالشلوت ضربته في رجله وراحت ماسكة الدبورة وقطعتها وسابته ونزلت لما وليد بيه عدى من جنبها فضلت تزق فيه.

- متى وأين حدث ذلك؟

الكلام ده يوم 30 / 8 / 2020 على الضهر في المحكمة

- ما سبب ومناسبة تواجدك في المحكمة؟

أنا شغالة في المحكمة.

- وما طبيعة عملك؟

أنا شغالة عاملة نظافة.

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمة - وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وانتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.

وسألت النيابة العامة محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.

وفحصت النيابة هاتف المتهمة فتبينت به ست صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.

وعلى ذلك فقد ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.