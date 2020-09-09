محافظ دمياط تترأس غرفة العمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، غرفة العمليات الرئيسية المُنعقدة بديوان عام المحافظة، اليوم، بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام المساعد، والعقيد سعيد عبد الخالق، المستشار العسكرى للمحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية خلال اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠م .

وأكدت "المحافظ" أن غرفة العمليات لم ترصد أية مشكلات خلال عملية التصويت التى بدأت منذ صباح أمس وسط إجراءات وقائية واحترازية، لافتة إلى تقديم كافة التيسيرات للمواطنين ومساعدة كبار السن وذوي الإعاقة أثناء إدلائهم بأصواتهم، كما طالبت الناخبين بالحفاظ على المسافات الآمنة و ارتداء الكمامة.

جدير بالذكر أنه يحق لنحو مليون و ٤٠ الف و ٤٨٠ ناخب وناخبة، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ التي تجري في ٢٥١ لجنة بنطاق المحافظة تحت إشراف قضائي كامل.