المصرية لحقوق الإنسان: خروقات الإعادة بمجلس الشيوخ "غير مؤثرة"

قال الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه قد تم رصد حالات اخترقت الصمت الانتخابي، خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، وحالة وحيدة تم فيها توزيع كراتين غذائية على المواطنين، وتم إرسال تلك التقارير للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف "أبوسعدة"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك سخونة بمجريات جولة الإعادة لمجلس لانتخابات مجلس الشيوخ، وخاصة في محافظة سوهاج لطبيعتها القبلية، موضحا أن الإقبال في الريف يكون دائما أكثر من الإقبال في المدن باختيار المرشحين في أي عملية انتخابية تجري على مستوى الجمهورية، وكذا المرأة وكبار السن.

وأكد أن إمكانية الحشد لمواطني الريف بمختلف الانتخابات هو أمر سهل عن مواطني العاصمة أو محافظات الصعيد، والتي يغلب عليهم الطابع القبلي في اختيار المرشحين، مشيرا إلى أن عدد الناخبين بانتخابات مجلس النواب دائما ما تكون أكثر من انتخابات مجلس الشيوخ في مختلف العصور، وهو أمر طبيعي.

جدير بالذكر أن 52 مرشحًا يتنافسون على 26 مقعدا في 14 محافظة بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.