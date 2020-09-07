"الصحفيين": تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال انعقاد لجنة المشتغلين

قال محمد شبانة، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، تمهيدا لانعقاد لجنة القيد بداية من اليوم ولمدة ثلاثة أيام لجدول المشتغلين.

وأشار شبانة، في بيان له، إلى أنه تم نقل عمل اللجنة إلى الدور الرابع بالقاعة الكبرى "قاعة حسنين هيكل"، حيث يتم تطبيق كل إجراءات الحماية للزملاء الصحفيين بالتباعد الاجتماعي خلال جلوسهم بالقاعة واستخدام قناع الوجه ومطهرات اليدين حيث توفر النقابة كل ذلك.

وأضاف السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أن عقد لجنة المشتغلين رغم الظروف الجارية، هو واجب قانوني كان يجب إتمامه، وهو ما جعل مجلس النقابة بجلسته الأخيرة يوافق على انعقاد اللجنة ومع تطبيق الإجراءات الإحترازية اللازمة.