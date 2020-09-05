النشرة النقابية: توفير مستلزمات المدارس ودورات تأهيل لأبناء الصحفيين

تقدم "الوطن" صباح كل يوم، "نشرة خدمات نقابية"، وهي خدمة جديدة للقراء، والتي تستعرض يوميا موجزا بأهم الخدمات التي توفرها النقابات لأعضائها، وإرشادات للحصول على الحقوق النقابية المختلفة.. ومزيد من التفاصيل في السطور التالية:

شراء مستلزمات المدارس بالتقسيط ودون فوائد للصحفيين عبر valu

أعلن الزميل إسلام أبازيد، عضو نقابة الصحفيين، أنه توصل لاتفاق مع إدارة شركة فاليو يمكن الزملاء الصحفيين من شراء مستلزمات المدارس بالتقسيط دون فوائد، موضحا أن الخدمة تقدمها شركة "فاليو valu" إحدى شركات "هيرميس"، وهي عبارة عن تطبيق يتم تحميله على الموبايل، لتقوم الشركة بوضع رصيد للصحفي في التطبيق طبقًا لمستوى دخله، ومن خلال الرصيد يستطيع تقسيط أي شيء من خلال أكتر من 700 مكان وسلاسل تجارية، وأون لاين.

وأشار أبازيد إلى أنه يتاح نظام دون فوائد ويمكن للزميل الاستفادة من هذا النظام بعد سداد نسبة تتراوح بين (3-5%) من إجمالي قيمة المشتريات، مع سداد المبلغ على مدة تبدأ من 3 شهور وتصل إلى 24 شهرا حسب المنتج والمكان، وبخصوص الأوراق المطلوبة والشروط فتشمل:

- الحصول على استمارة من الزميل إسلام أبا زيد الذي سيتواجد بمقر النقابة يومي الثلاثاء والأربعاء ورقم هاتفه 01068460866

- أن يكون للزميل تعاملات بنكية: لديه قرض ساري أو يمتلك فيزا بشرط إلا تكون حسابا جاريا أو مستفيد من الاسكان الاجتماعي أو تمويل عقاري.

- إيصال مرافق باسم الزميل أو الوالد أو رخصة السيارة.

- إتمام إجراءات التعاقد الورقية مع الشركة.

اتفاق بين الصحفيين والتجاريين على تدريب أبناء الأعضاء لتأهيلهم لسوق العمل

أعلنت اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين بالتعاون مع نقابة تجاريين القاهرة تنظيم دورات تدريبية لأبناء الزملاء الصحفيين لخريجي كليات التجارة وما يعادلها في فروع التسويق والمحاسبة والمراجعة والعمل المصرفي والموارد البشرية لتأهيلهم لسوق العمل.

وقال بيان للجنة التي يترأسها محمد خراجة، وكيل النقابة رئيس اللجنة الاقتصادية، إنه تسجل الأسماء لدي إيهاب أحمد بمجمع خدمات النقابة، موضحا أن الأوراق المطلوبة صورة المؤهل الدراسي وصورة بطاقة الرقم القومي.