شاب ينهي حياة زوجته ويموت حزنا عليها في قسم بولاق: "قالت له يا عواطلي"

بين جدران محبسه المكتظ بالسجناء، جلس الشاب الثلاثيني في أحد جنبات حجز قسم بولاق الدكرور معتزلًا عن زملائه الذين يتبادلون الأحاديث عن مستجدات ما تعرض له كل منهم في جلسات التحقيق بالنيابة.

7 أيام متصلة لم ينجح زملاء الشاب المحبوس رهن التحقيق معه بتهمة قتل زوجته عمدًا داخل منزل الزوجية الذي يبعد أمتارا قليلة عن مكان محبسه، فى إزالة علامات الحزن والحسرة التى ظهرت على الشاب حتى مات كمدًا من شدة الحزن على فراق رفيقة دربه.

ولفظ الشاب أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى بعدما أسرعت أجهزة الأمن في نقله بسبب سوء حالته الصحية وحالة الإعياء بالغة السوء التى تعرض لها داخل محبسه، وقال أحد أفراد أسرته إنه كان يعانى من مرض نفسى، ساهم في تفاقم حالته الصحية.

وتبين أن الزوج ظل نحو شهرين دون عمل، وهو ما تسبب في خلافات بينه وبين زوجته وكانت تعايره طوال الوقت قائلة له "يا عواطلي"، ما دفع إلى شجارهما الذي انتهى بذبحها.

كان اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارا بمقتل ربة منزل بمنطقة بولاق الدكرور، انتقلت على الفور قوات الأمن لمسرح الجريمة بمنطقة زنين، وتبين العثور على جثة سيدة مصابة بجرح ذبحي بالرقبة وأفادت التحريات بأن زوجها وراء ارتكاب الجريمة.

وأشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى أن خلافات زوجية بين المجني عليها وزوجها وراء ارتكاب الجريمة حيث تشاجرت القتيلة معه وقالت له "يا عواطلي" ما دفعه لذبحها بمطواة.

تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، من ضبط المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، قبل أن يموت المتهم حزنا على زوجته.

وتسلمت الأسرة جثمان الشاب بعد وفاته ولم تتهم أي جهة بالتسبب في الوفاة التى تجري النيابة العامة تحقيقاتها لمعرفة أسبابها رسميًا فانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمانه وطلبت النيابة موافاتها بتقرير الصفة التشريحية عقب انتهائه، وكلفت الأمن العام بإعداد تحرياته في الواقعة.