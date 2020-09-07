عامل يقتل شقيق زوجته بالرصاص لخلافات بينهما في سوهاج

أطلق عامل الرصاص على شقيق زوجته، من بندقية آلية، فأصابه بطلق ناري في الرأس، ما أسفر عن مصرعه في الحال بسبب خلافات الجيرة في الأرض الزراعية، وضبط المتهم وتبين إصابته بكسر في الزراع الأيسر، ضبط بحوزته السلاح المستخدم في الواقعة.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد ورود بلاغ بوجود مشاجرة ومتوفي بدائرة المركز، وانتقل لمكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة أنها بين طرف أول "ناجح.ع.ح" 50 عاما، مزارع، تُوفي إثر إصابته بطلق ناري في الرأس فتحتي دخول وخروج، طرف ثان "أحمد.ا.ا"، 52 عاما، عامل "زوج شقيقة الطرف الأول، مصابا بكسر بالذراع الأيسر ونقل لمستشفي سوهاج الجامعي، الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

بسؤال نجل المتوفي (عثمان.ن.ع) 20 عاما عامل ويقيم بذات الناحية اتهم الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدي لحدوث إصابة والده التي أودت بحياته بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية، تم ضبط الطرف الثاني وبحوزته بندقية آلية وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

أخطرت النيابة العامة، قررت نقل الجثة لمشرحة مستشفي طهطا العام، وباشرت التحقيقات، كلفت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.