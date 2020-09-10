أبرز الأسئلة عن التصالح في مخالفات البناء ومصير مبلغ جدية التصالح

20 يوما تفصلنا عن غلق قبول التصالح على مخالفات البناء، حيث أعلن مجلس الوزراء، أن آخر شهر سبتمبر الجاري، هو الفرصة الأخيرة لتقديم طلب التصالح على مخالفات البناء ودفع مبلغ جدية التصالح، حيث وجهت وزارة التنمية المحلية تعليماتها للوحدات المحلية بتلبية طلبات المواطنين حول التصالح على مخالفات البناء تنفيذا لقرارات الحكومة المصرية.

وعند تقديم طلبات التصالح، يقبل الكثير منها ليتم السماح لأصحاب الطلبات بتقسيط مبلغ التصالح المستحق، ولكن هناك الكثير من الطلبات التي يتم رفضها.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية أبرز الأسئلة حول رفض طلب التصالح وحال عدم تقديم الطلب أو إذا لم يتم سداد مبلغ جدية التصالح، وفق قانون التصالح الجديد:

ما المدة التي يتم تحديد قبول طلب التصالح بها؟

تحدد مدة قبول طلب التصالح على مخالفات البناء في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تقديم الطلب مستوفيا المستندات.

هل يتم حساب مبلغ جدية التصالح ضمن المبلغ المستحق حال قبول الطلب؟

يخصم مبلغ جدية طلب التصالح على مخالفات البناء من المستحقات المالية المقررة على مقدم طلب التصالح.

ماذا يحدث في حال رفض طلب التصالح؟

يرفض مبلغ جدية التصالح لمقدم الطلب الذي قام بسداده عند تقديم طلب التصالح، ويتم رفض الطلب بناء على نوعية المخالفة للمباني، وفي حال رغبة مقدم الطلب بإعادة تقديم الطلب يقوم بتقديم التظلم خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره برفض الطلب.

متي يتم إصدار قرار قبول طلب التصالح؟

يصدر قرار قبول التصالح على مخالفات البناء عقب سداد كل الأقساط المحددة لمقدم الطلب.

هل يمكن تقسيط مبلغ التصالح على مخالفات البناء؟

يمكن تقسيط مقابل التصالح على مخالفات البناء على أقساط لا تتجاوز الـ 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل.

ماذا يحدث في حال تأخر سداد أقسام مبلغ التصالح؟

في حال عدم سداد قسطين متتاليين أو تأخير أي قسط من الأقساط عند مدة الـ 3 سنوات يتم إلغاء طلب التصالح.