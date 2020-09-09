محافظ شمال سيناء: تخفيض غرامات التصالح على مخالفات البناء

أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قرارا بتخفيض سعر المتر للتصالح على مخالفات البناء، وناشد المحافظ المخالفين سرعة التقدم بطلبات التصالح لتقنين أوضاعهم.

وقال المحافظ إن القرار شمل المخالفات التي تقل مساحتها عن 100متر مربع، ليصبح 50 جنيهًا لجميع المناطق، ويسرى التخفيض على جميع المخالفين، سواء من تقدم بعملية التصالح أو من ينوي التقم بطلب، وأوضح أنه يمكن تقديم طلبات التصالح فى مجالس المدن أو الوحدات المحلية القروية، بحسب محل الإقامة.

يأتى هذا فى أطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بضرورة مراعاة مصلحة المواطن والتيسير عليه.