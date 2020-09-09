إيناس عزالدين: أنا النسخة المصرية من التركية بيرين سات

نشرت الفنانة إيناس عزالدين مقطعاً مصوراً يحوي صورة لها تجعلها قريبة الشبه من الفنانة التركية بيرين سات، وذلك عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام".

وعلقت عزالدين علي المقطع، قائلة: "أنا النسخة المصرية من بيرين سات".

وفي سياق مختلف، تواصل عزالدين إجراء جلسات علاج طبيعي علي ذراعها، الذي ما زال متأثرًا بإصابته، إثر حادث السير المروع الذي تعرضت له على طريق الساحل الشمالي منذ ما يزيد عن عامين.

يذكر أن آخر أعمال إيناس عزالدين كان مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس"، حيث جسدت شخصية "نوارة" التي لاقت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وشاركها البطولة كل من جمال سليمان، وصابرين، ومحمود الجندي، وكمال أبورية، ومني عبدالغني، وهنادي مهنا، وأحمد صفوت، وكوكبة من النجوم، من تأليف مجدي صابر وإخراج أحمد خالد أمين.