الفيوم: تخفيض رسوم التصالح على مخالفات البناء بنسبة 35%

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن مصر فقدت منذ عام 2011 وحتى الآن 90 ألف فدان، يكشف مدى التأثير السلبي على الإنتاج الزراعي خلال الفترة الحالية.

وأضاف "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الجدية مطلوبة لمواجهة هذا الملف، حيث إن المناطق الزراعية لها استخداماتها في الإنتاج الزراعي والبناء له أماكن أخرى.

وأكد أنه أعلن بالأمس إعادة تسعير التصالح على مخالفات البناء، مع مراعاة البعد الاجتماعي بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، حيث أن معدلات قيم التصالح انخفضت من 10:35% ومراعاة أن تبدأ القرى والنجوع من الحد الأدنى المقدر بـ50 جنيه.

وأشار إلى أن هناك استجابة سريعة جدًا من قبل المحافظة لقرار رئيس مجلس الوزراء اليوم بإعطاء مهلة للمواطنين لاستكمال الأوراق خلال شهرين، بالإضافة إلى إصدار نموذج 3 الذي يعفي المتصالح من أي مواجهة قانونية مع الدولة.