طارق عامر: 260 صندوقا استثماريا دوليا تبيع الدولار لشراء وتخزين الجنيه

قال الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن هناك 260 صندوقًا استثماريًا دوليًا، 60% منها بالولايات المتحدة الأمريكية، والباقي بدول أوروبا، تضع أموالها في مصر، "ييجوا يبيعوا الدولار بتاعهم عشان يشتروا جنيه مصري، قبل كده الشخص المصري هو اللي كان بيبيع الجنيه عشان يشتري دولار، لا، هما بيحطوا دولار عشان يخزنوا جنيه مصري".

وأضاف "عامر"، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن تلك الصناديق الاستثمارية تقدم على هذا الأمر من أجل تحقيق عوائد جيدة على الجنيه المصري، "الناس دي عندها ثقة أن الدولار في مصر مستقر، وعندهم ثقة في الاقتصاد المصري، وهذه الحسبة تقريبًا دخلت لينا 18 مليار دولار".

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن هذا الرقم بخلاف السندات الدولية، مؤكدًا أن البنك المركزي "عمل لمصر اسم في سوق السندات الدولية، النهاردة مصر عندها 23 مليار دولار سندات دولية".

وذكر أن وزير المالية الآن عندما يريد أن يجلب عملة أجنبية من الخارج من خلال السندات يقوم برفع فقط سماعة الهاتف، ويقول للبنوك مثلًا "اطرحوا 2 مليار، يجيله طلبات بـ 20 مليار".

وتابع: "دول بتحط فلوسها لمدة 30 سنة بفائدة 6%، ونستخدم هذه الأموال في مشروعات التنمية، مش زي زمان في الاستهلاك، لأ.. في مشروعات التنمية".