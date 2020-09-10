بدء فرز أصوات الناخبين في 255 لجنة فرعية بأسوان

بدأت 255 لجنة فرعية بمحافظة أسوان، أعمال فرز أصوات الناخبين خلال جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ 2020، بعد أن أغلقت اللجان أبوابها فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثانى لجولة الإعادة.

وكانت لجان الانتخابات لجولة الإعادة على مجلس الشيوخ 2020 بمحافظة أسوان، وعددها 255 لجنة فرعية، بدأت فى استقبال الناخبين وسط إقبال من المواطنين خاصة كبار السن والسيدات، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة.

ويتنافس فى جولة الإعادة بمحافظة أسوان، 4 مرشحين بالنظام الفردى وهم: "مجد الدين حسيبو أبو الحسن طه، ومحمد الأنور سليمان عبد الحفيظ، وياسر عبد الحميد عوض سيد، ومصطفى جمعة مهدى عبد الصادق".