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منافسة شرسة على أصوات الناخبين بـ"الشيوخ" في المنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
05:32 ص | الجمعة 07 أغسطس 2020
جانب من الجولات الإنتخابية

جانب من الجولات الإنتخابية

كثف مرشحو مجلس الشيوخ في محافظة المنوفية، من الدعاية الانتخابية في المراكز والمدن، بدأ حزب مستقبل وطن الدعاية الانتخابية للقائمة والفردي، في مركز ومدينة تلا، التي تشهد مرشح واحد محمد سلام على المقعد الفردي، بشكل مستقل.

ونظم جمال حسن الخولي، مرشح مجلس الشيوخ في محافظة المنوفية، مؤتمرا حاشدا لأهالي مركز تلا، حيث عرض عليهم أفكاره ورؤيته السياسية، للوضع العام.

كما كثف محمود فريد شرارة، والدكتور أسامه فهيم المرشحين عن التحالف، من الدعاية الانتخابية في شوارع مدينة تلا والقرى التابعة لها.

كما شهد مركز ومدينة السادات، لقاءات مكثفة للمرشحين المستقلين في القرى، لتعريف الناخبين بهم، وحثهم على المشاركة في انتخابات الشيوخ المقبلة، خاصة أن معظمهم يترشح للمرة الأولى، بالإضافة إلي توعية المواطنين، بأهمية الاختيار الصحيح للمرشحين، لعدم إبطال الأصوات الإنتخابي.

وشهدت مدينة شبين الكوم عاصمة المنوفية، تواجد مكثف للافتات الدعائية للمرشح هشام الحاج علي، ومحمود فريد شرارة وأسامه فهيم مرشحو حزب مستقبل وطن، كما تم توزيع البانرات والمكبوعات الصغيرة بكثافة على المواطنين، فيها تعريف بالمرشح، وأهم إنجازاته السياسية والعامة.

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