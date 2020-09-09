غلق كافتريا وتحرير محاضر لمنشآت خالفت الإجراءات الوقائية بسفاجا

شنّ مجلس مدينة سفاجا برئاسة هدى المغربي، حملة مساء اليوم، أسفرت عن غلق كافتيريا وتحرير محاضر لعدد من المنشآت التجارية لعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية طبقًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وقالت "رئيس المدينة" إن الإدارة الصحية رافقت الحملة التي واصلت عملها في متابعة التزام الكافتريات والمقاهى والمطاعم بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، مضيفة أن الحملة تباشر دورها التوعوي إلى جانب عملها الرقابى من خلال نشر الإرشادات الخاصة بضوابط عمل تلك المنشآت وعلى رأسها التباعد والالتزام بنظافة المعدات والأدوات المستخدمة، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.