بالصور.. إصلاح طريق "سفاجا - سوهاج" وإعادة فتح طرق البحر الأحمر

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الانتهاء من إصلاح طريق "سفاجا - سوهاج"، وإعادة تسيير حركة السيارت في الاتجاهين، مؤكداً على عودة تشغيل طرق البحر الأحمر، بينما لا يزال طريق "رأس غارب - الشيخ فضل" مغلقاً، بسبب السيول التي شهدتها المحافظة أمس، ويجري إصلاح الطريق من ناحية المنيا.

وأجرت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، جولة تفقدية على الطريق الدائري، وطريق "سفاجا - قنا"، وطريق "سفاجا - سوهاج"، للاطمئنان على جاهزية الخدمات المرورية، والتواجد المروري الفعال، وتسيير حركة المرور.

وكان طريق "سفاجا - سوهاج" قد تم إغلاقه أمس، بعد أن جرفت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة أجزاء من الطريق، وتسببت في حدوث قطع عرضي، مما أعاق حركة السير على الطريق.

وأوضحت رئيس المدينة أنه تم التنسيق بين هيئة الطرق والكباري وإدارة المرور ومهندسي الوحدة المحلية، والدفع بالمعدات اللازمة لصيانة منطقة القطع، بطول 100 متر، وبعرض 5 أمتار، عند منطقة الكيلو 35 من الطريق.

وأضافت " المغربي" أنه تم متابعه عملية الإصلاح منذ الصباح الباكر، مشيرةً إلى دور إدارة المرور في تأمين الطريق وإغلاقه، حفاظاً على سلامة المواطنين، ووضع العلامات الإرشادية حتى تم الانتهاء من عملية الصيانة.

وأشارت إلى أن الوحدة المحلية دفعت بعدد من المعدات وسيارات الإغاثة والدفع الرباعي على كافة الطرق، للتدخل في حالات الطوارئ، مع نشر أكمنة ثابتة ومتحركة على الطرق بجميع قطاعاتها، خاصةً الطرق الرابطة بين كافة المدن والمحافظات المحيطة بالمدينة.

وكلفت رئيس المدينة الجهات المعنية بالوحدة المحلية بضرورة التواجد بشكل دائم، حتى يتم الاطمئنان والتأكد التام من تنفيذ الأعمال الفنية اللازمة لمنع أية تدفقات للمياه خارج مجرى مخر السيل، ومتابعة الإجراءات الخاصة بإصلاح الطريق مع الجهات المسئولة، وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها على الطريق في أسرع وقت.