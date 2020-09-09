في شهر العسل.. عريس يوثق خيانة عروسه بالفيديو والعشيق يطعنه بالسكين

محاولات مستمرة لإعادة عروسه إلى منزل الزوجية بالسويس، جلس العريس مع زوجته وأسرتها 4 مرات بعد أن غادرت المنزل غاضبة قبل أن ينتهي شهر العسل لكن محاولاته تلك باءت بالفشل، لم يجد العريس أي مبرر على إصرار الزوجة على الطلاق ورفضها التام العودة لعصمته، وعندما تسرب الشك إلى قلبه راقب زوجته طوال مدة وجودها في منزل أسرتها حتى وجدها بصحبة عشيقها في مشهد فاضح وثقه الزوج بالفيديو وسلمه لجهات التحقيق.

العريس المخدوع حاول الثأر لكرامته وشرفه قبل أن يفر العشيق بسيارته، وحدثت بينهما مشاجرة أمسك خلالها العشيق السكين وطعن العريس في صدره فأصيب بجرح سطحي ونقل على إثره إلى مستشفى السويس، بينما فر العشيق هاربًا بصحبة الزوجة الخائنة بحسب حديث الزوج في محضر الشرطة، وحكى العريس تفاصيل الواقعة أمام المباحث وقدم مقطع فيديو يثبت خيانة زوجته وضبطها مع عشيقها داخل سيارة، كما كلفت جهات التحقيق المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وقال الزوج إنه حدث خلاف بينه وزوجته وعلى إثره غادرت زوجته منزل الزوجية وذهبت إلى منزل أسرتها، وحاول مرارا وتكرارا أن يعيدها إلى المنزل، وعندما ذهب إلى منزل أسرتها فوجئ بوجود شخص لا يعرفه جالس في بيتهم وادعوا أنه أحد أقاربهم.

وأضاف أنه ذهب مرة أخرى إلى منزل أسرة زوجته فوجد نفس الشخص، ولا يوجد سوى شقيقة زوجته الصغرى، وخرج من المنزل وانتظر أسفل العقار حتى خرجت هي وذلك الشخص واستقلا سيارة ملاكي وعندما تتبعهما وجدها في وضع فاضح، وخرج ذلك الشخص واعتدى عليه بسلاح أبيض محدثا إصابته التي نُقل على إثرها للمستشفى، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.