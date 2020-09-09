جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة لتهريب أقراص مخدرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة مصطفى الجندى مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس، اشتبهت نورا السيد عبد الحميد مأمور اللجنة الجمركية فى أحد الركاب المصريين القادمين، والذي حاول الخروج مسرعًا من الصالة، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياءً يُستحق عليها سداد رسوم جمركية، أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "إكسراى"، بمعرفة أحمد جبر مأمور الفحص، فأفاد بوجود عبوات متماثلة من الأدوية، وبالعرض على مصطفي الجندي مدير الجمرك، قرر تفتيش حقائب الراكب يدويًا، وتبين وجود 190 قرصًا من أقراص الترامادول المخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 26 لسنة 2020 بالواقعة.