لاتهامها بالمغالاة.. تعرف على رسوم المكاتب الاستشارية قبل إلغائها

كشف المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، عن الرسوم التي يحصل عليها الاستشاري والتي تتراوح ما بين 1.5% إلى 2% من قيمة المخالفة، مؤكدًا أن هذه النسبة ليست مدرجة بالقانون، وإنما هي مبادرات تمت مع المكاتب الاستشارية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن اليوم إمكانية الاكتفاء بتقرير مهندس عضو نقابة المهندسين كبديل لتقرير السلامة الانشائية الذي تصدره المكاتب الاستشارية، ضمن خطوات تسهيل التقدم بطلبات التصالح، موضحا أن تلك الخطوة تأتي بسبب ورود شاكوى للحكومة تتهم هذه المكاتب بالمغالاة في الرسوم التي تحصلها من المواطنين.

ضاحي: نقابة المهندسين تحصل مبالغ زهيدة تبلغ 4.5 في الألف

ولفت ضاحي في تصريح متلفز له أمس، قبل إعلان رئيس الوزراء اليوم اقتصار اعتماد تقري مهندس عضو نقابة بدلا من المكتب الاستشاري، إلى أن عدد الشكاوى التى وردت للنقابة ضد المكاتب الاستشارية قليل جدًا بالمقارنة بعدد المصالحات التي تمت، كما أوضح أن ما تحصل عليه النقابة من رسوم في قانون التصالح على بعض مخالفات البناء مجرد رسوم زهيدة جدًا، وتتعلق بالرسومات الإنشائية وقيمة الدمغة الهندسية، وتقدر بـ4.5 في الألف.

وأضاف نقيب المهندسين، خلال مداخلته فى برنامج "على مسؤوليتى مع الإعلامي أحمد موسى المذاع، مساء أمس الثلاثاء، على قناة "صدى البلد"، أن النقابة قامت بعمل مبادرات مع بعض المكاتب الاستشارية بعدة محافظات مثل الشرقية والدقهلية وجزء من محافظة القاهرة، لإعداد التقارير الهندسية دون الحصول على أي مقابل من غير القادرين.

وأضاف أنه من الطبيعى أن أي مبنى يكون له ترخيص جزء منه قانوني والجزء الثانى عبارة عن الرسومات والتصميمات الهندسية، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون نصت على أن يكون المهندس الذي يعد تقرير السلامة الإنشائية مقيدًا بالنقابة ومسموح له بمزاولة المهنة، ولذلك أصدرت النقابة نموذج مؤمن بـ"باركود وكود نمبر" لا يمكن تزويره، ويقوم الاستشاري المسؤول بملأ بيانات هذا النموذج، والذي يثبت للمواطن أن هذا المهندس مسموح له بمزاولة المهنة.