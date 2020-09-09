متحدث "الوزراء": نموذج 3 للمتصالحين في مخالفات البناء يمنع هدم منازلهم

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم طلبات جدية التصالح، مشيرًا إلى منح مهلة شهرين بعد ذلك الموعد لاستكمال المستندات المطلوبة، حيث تمنح الوحدات المحلية من يتقدم بطلب جدية التصالح نموذج 3 لمنع هدم العقار.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن صورة القمر الصناعي مطلوبة في بعض المخالفات وليس كلها، والحصول عليها ليس مستحيلًا، موضحًا أنه ومع بداية 1 أكتوبر لن تتوانى الدولة في معاقبة من لم يتقدم بطلب التصالح، أو من تقدم ولم يسدد رسوم جدية التصالح.

وأكد أن هناك حالات ضمن قانون التصالح لا يجوز التصالح فيها مثل من قام بالبناء على أراضي نهر النيل، أو أراضي وزارة الآثار، مشيرًا إلى أن القسط ربع السنوي الذي سيُطبق بالأرياف لن يتجاوز الـ500 جنيه بمساحة منزل 200 متر، ومن لم يتقدم بطلب جدية التصالح حتى 30 سبتمبر فقد حقه القانوني وسيُطبق القانون عليه.