تنسيقية الشباب: إقبال نسوي كبير بإعادة الشيوخ وخروقات للصمت الانتخابي

تابعت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، العملية الانتخابية بمجلس الشيوخ في جولتيها الأولى والإعادة من خلال 1500 متابع بمختلف محافظات الجمهورية، في 27 محافظة خلال الجولة الأولى، و14 محافظة خلال الجولة الثانية.

ونسقت الغرفة، مع عدد من غرف العمليات المناظرة، لتبادل المعلومات، وأعلنت تقاريرها خلال أيام التصويت، بتوضيح مشاهدات متابعيها ورصدهم لسير العملية الانتخابية.

وقالت التنسيقية إن العملية الانتخابية سارت بشكل منتظم، في مختلف المحافظات، وفقاً لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، دون مخالفات انتخابية تذكر إلا من بعض المخالفات، كان أبرزها كسر الصمت الانتخابي من بعض المرشحين خارج مقار بعض اللجان، لكنها تبقى غير مؤثرة على سير العملية الانتخابية.

وأضافت التنسيقية أنها لاحظت إقبالا كثيفا من السيدات اللاتي تصدرن مشهد الانتخابات بمختلف المحافظات وخاصة الوجه القبلي، ومناطق الريف بالدلتا.

وأشارت التنسيقية في تقريرها إلى التزام اللجان بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والدور البارز الذي قامت به وزارة الصحة وبخاصة إدارة الطب الوقائي.