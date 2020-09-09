التحقيق مع عامل بأوقاف الغردقة سمح بإقامة زوجين عرفيًا بدار المناسبات

باشرت نيابة الغردقة، تحقيقاتها، اليوم، في واقعة قيام عامل بدار مناسبات تابعة لأحد مساجد المدينة، بالسماح لشاب وفتاة بالإقامة داخل الدار لمدة ثلاثة أيام.

وتبين من التحقيقات الأولية أن عامل الأوقاف المسئول عن مسجد "الرحمن" فتح دار المناسبات التابعة للمسجد الكائن بشارع النصر لإقامة الشاب والفتاة فيها لمدة 3 أيام، وكشفت التحريات أنهما متزوجان عرفيا.

وأكدت تحريات مباحث قسم الشرطة الغردقة اول برئاسة المقدم أسامة مهران، رئيس المباحث، أن العامل يدعى «ع. أ» اعترف بفتح غرفة دار المناسبات للفتاة والشاب مبررا ذلك بعمل الخير، كما اعترفت الفتاة وصديقها بما حدث.

وقررت وزارة الأوقاف، إيقاف العامل عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بديوان عام الوزارة، لمخالفته التعليمات وخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، وأكدت الوزارة في بيان لها، إن القرار أصدره الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، بناء على مذكرة الموارد البشرية المرسلة من مديرية أوقاف البحر الأحمر.

كانت مديرية أوقاف البحر الأحمر، تلقت بلاغًا من عامل بالمديرية يفيد بأنه عندما تسلم ورديته فوجئ بوجود أصوات بالغرفة الملحقة بدار المناسبات، وتبين وجود شاب وفتاة بداخلها، وجرى إبلاغ الجهات المختصة وتمكن ضباط قسم شرطة أول الغردقة من القبض على المتهمين الثلاثة.