هاشتاج "الشعب يريد السيسي" يتصدر "تويتر".. ومعلقون: نفديك بأرواحنا

تصدر هاشتاج "الشعب يريد السيسي"، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث أعرب فيه الشباب عن حبهم وفخرهم بالرئيس عبدالفتاح السيسي لما قدمه للدولة المصرية من إنجازات عديدة وإطلاقه العديد من المشروعات القومية، فقال أحد المعلقين: "الرئيس المحترم الخلوق الغيور على وطنه وأرضه وشعبه، نفديك بأرواحنا، ربنا يخليك يا ريس".

وعلق أحد المواطنين: "الرئيس عبدالفتاح السيسي وفر حياة كريمة للمواطنين المصريين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، ده اللي قضى على مخطط الإخوان فى الشرق الأوسط وعمل خطوط حمرا لحماية الأمن القومي المصري ورجع مصر بعد ما خطفوها الأوغاد الإرهابيين.. بنحبك والله".

فيما قال آخر: "الوحيد في العالم من أول أزمة فيروس كورونا المستجد اللي كل يوم والتاني يفتتح مشروعات، اللي رغم أزمة كورونا والعالم بينهار اقتصاد بلاده زاد، ومصر الأولى على العالم في تصدير الموالح وغيرها، اللي ما سابش العمالة المؤقتة وغير المنتظمة في الأزمة وقال للشركات الخاصة إياكم تضروهم".

وتابع آخر: "هنستحمل أكتر عشان خاطرك يا بلادي كفاية إنى شايفك في أحسن صورة يا ريس، من أعظم إنجازاتك يا ريس إنك حبست الإخوان في الكيبورد وبقى آخرهم كام هاشتاج، وخليتنا نشوف الإخواني يسب ويلعن في الإخوان وينكر إنه إخوان مع إنه متأكد إننا متأكدين إنه إخوان، كمل يا ريس وراك شعب أصيل بيحبك".