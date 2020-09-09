عمال لبنان يقدمون الشكر والتقدير للسيسي علي دعمه لبلادهم في انفجار مرفأ بيروت

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأربعاء ، بديوان عام الوزارة ، وفد الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان برئاسة شفيق صقر رئيس الاتحاد، الذي يزور القاهرة بدعوة من النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما لتبادل الخبرات ووضع الحلول للقضايا التي تخص عمال البلدين الشقيقين، وذلك بحضور عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة.

في مستهل اللقاء رحب الوزير بأعضاء الوفد العمالي اللبنانى، مؤكداً التعاون بين مصر ولبنان، مشيدا بالعلاقة الدائمة خاصة في الأزمة التي تمر بها لبنان الشقيق ، مؤكدا أن مصر قيادة وحكومة وشعبا لن تتوانى في دعم لبنان في محنتها الحالية بعد حريق مرفأ بيروت ،حتى تعود لسابق عهدها والاستقرار المطلوب .

وشدد الوزير على أن العلاقة بين مصر ولبنان علاقة وطيدة عبر السنوات وعليه قمنا بمراعاة ما تمر به لبنان في الفترة الأخيرة في قراراتنا التي تخص العمالة اللبنانية في مصر والتخفيف عليهم، وتقديم التيسير اللازم لهم وتذليل العقبات التي تواجههم في أماكن العمل المختلفة .

وأكد وزير القوي العاملة أن أرض الكنانة مصر لن تتوقف عن دعم الدولة اللبنانية في أى موقف أو ظرف حتى تعود لبنان لسابق عهدها وتتلألأ من جديد على الساحة العربية ، وتسعى مصر دائماً لمساعدة أشقائها من الدول العربية المختلفة والتي تحتاج للمساعدة باعتبارها الشقيقة الكبرى للعرب جميعا. .

من جانبه تقدم شفيق صقر بإسم إتحاد عمال بيروت بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لدولة لبنان والمساعدات التي قدمتها الحكومة المصرية بحراً وبراً وجواً والمستشفى الميدانى المصرى بلبنان .

وفي نفس السياق أعلن عبد الفتاح إبراهيم نائب رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج تضامن عمال مصر مع عمال بيروت في أزمتهم الحالية، مؤكدا استعداد مصر الكامل لتبادل الآراء والقضايا حول أي موضوع يخص العمال والتنظيم النقابي .

وفي ختام اللقاء تبادل الوزير مع الوفد هدايا تذكارية من الصناعة المصرية واللبنانية ، كما قدم عبد الفتاح إبراهيم درع نقابة الغزل والنسيج للوزير .

حضر الاجتماع وفد اتحاد عمال لبنان ، جهاد بعلبكي من نقابة العاملين بالمستحضرات الطبية ، وفؤاد الشامي من نقابة العاملين بالأدوات المكتبية وعبد العزيز الشيخ من نقابة النقل البري ، وعلى صقر من نقابة المطبوعات.

كما حضر من نقابة العاملين بالغزل والنسيج ،السيد غنيم أمين صندوق النقابة العامة ، ومني القصبي سكرتيرة المرأة العاملة ، ومحمود صيام المدير التنفيذي للنقابة .

ومن وزارة القوي العاملة إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير ، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة ، وعادل صبحي مدير الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية .