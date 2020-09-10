الإرشاد الزراعي: حكومات سابقة لم تتعرض لقضية البناء على الأرض الزراعية

اعتبر الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة،أن ما يحدث الآن في التعدي على الأراضي الزراعية جريمة.

وقال عزوز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن هناك الكثير من الحكومات السابقة لم تتعرض لهذه القضية وهذا زاد من فقد مساحات زراعية كبرى.

وأوضح عزوز أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بإنهاء أي تعدي على الأراضي الزراعية باتخاذ اجراء حازم للقضاء على التعدي.

وأشار "عزوز"، إلى أن الأراضي الزراعية تعتبر مصدر أساسي للاقتصاد المصري، والتعدي عليها يسبب قصور في الأمن الغذائي، لافتًا لوجود توجيهات بعدم السماح لأي تعدي على الأراضي الزراعية من تبوير أو بناء لما له أثر سلبي على المجتمع.

وأكد أن البناء على الرقعة الزراعية يأتي بشكل غير منظم وله أضرار عديدة على المواطن، ويؤثر على المجتمع ويقلل من نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، مشيرًا أن الدولة تبحث عن انتاج غذائي قوي خلال الفترة الحالية.

وتابع: "نقضي على أي مخالفة في المهد، والإزالة الفورية في الخطوة الأولى ومنع أي تعدي في بدايته"، مشيرًا إلى أن هناك مشروع قومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان، حيث يهدف لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وهو مشروع متكامل ما بين سكني وزراعي وانتاجي لزيادة القيمة المضافة للمحاصيل.

وأوضح أن هناك اتجاه سائد من قبل الحكومة الحالية لزيادة الرقعة الزراعي بإضافة الأراضي عن طريق استصلاح الأراضي في وسط سيناء، متسائلا: "كيف يكون محاولات الدولة لزيادة الرقعة الزراعية وهناك تعديات تتسبب في انكماش مساحة الأراضي وتؤدي إلى عدم تحقيق أهداف الدولة المصرية.