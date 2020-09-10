محافظ البنك المركزي: دعمنا 114 ألف شركة بقيمة 202 مليار جنيه

قال الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي قدم خدمات لقطاع الصناعة من خلال دعمهم، فعندما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، قام البنك المركزي بدعم 114 ألف شركة، بقيمة 202 مليار جنيه، موضحًا أنه تم دعم القرى عن طريق الجمعيات الأهلية بمنحها 40 مليار جنيه، ووصلت إلى 4 ملايين مواطن.

وأضاف "عامر"، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن مستويات التضخم انخفضت من 34% إلى 5%، ومبادرة التمويل العقاري في 2014 وصلت مبلغ 20 مليار جنيه، بينما إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص في 2014 كانت 24 مليون مواطن، بينما حاليًا وصلت 27 مليون مواطن.

وأكد محافظ البنك المركزي، أن هذا الأمر يعني توفير 5 ملايين فرصة عمل خلال هذه الفترة، والبطالة تنخفض رغم أنها زادت في أيام فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كما أن أداء مصر في التنمية الاقتصادية مقارنة بالدول الأخرى يسير بشكل جيد للغاية، ووصل معدل نمو الناتج المحلي إلى 5.6% في مصر.