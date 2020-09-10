وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب المدرسة البريطانية (BES) بالإسكندرية
كتب:
أحمد حامد دياب
03:27 ص | الخميس 10 سبتمبر 2020
الدكتور طارق شوقي
وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة إلى طلاب المدرسة البريطانية (BES) بالإسكندرية.
وقال شوقي خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،: "تعمل الوزارة على توفيق الأوضاع القانونية للمدرسة مع الحفاظ علي المستوى التعليمي والمصروفات المدرسية وإستقرار إدارة المدرسة".
وأضاف: "على أولياء الأمور أن يطمئنوا تماما أن المدرسة سوف تستمر بكفاءة تامة وسوف نوافيكم بالمستجدات خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله".