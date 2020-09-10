رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب المدرسة البريطانية (BES) بالإسكندرية

كتب:

أحمد حامد دياب
03:27 ص | الخميس 10 سبتمبر 2020
الدكتور طارق شوقي

الدكتور طارق شوقي

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة إلى طلاب المدرسة البريطانية (BES) بالإسكندرية.

وقال شوقي خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،: "تعمل الوزارة على توفيق الأوضاع القانونية للمدرسة مع الحفاظ علي المستوى التعليمي والمصروفات المدرسية وإستقرار إدارة المدرسة".

وأضاف: "على أولياء الأمور أن يطمئنوا تماما أن المدرسة سوف تستمر بكفاءة تامة وسوف نوافيكم بالمستجدات خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله".

اقرأ المزيد:

وزير التعليم: لا تغيير في مكافآت المعلمين

التعليم: إرسال تفاصيل مجموعات التقوية وإجازة السبت للمديريات قريبا

هيئة جودة التعليم: وضع معايير قياسية تساعد على التأهيل الجيد

رسالة إلى وزيرى التعليم العالى والصحة

التعليم تعلن عن نتيجة المقبولين للالتحاق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية