رئيس "الأسقفية": قدمنا تبرعا ماليا للسودان تضامنا مع كارثة الفيضان

كشف الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا، عن تبرع الكنيسة للسودان الشقيق بعد الفيضانات التي اجتاحت البلاد، وتسببت في كارثة إنسانية لمئات الأسر السودانية.

وأوضح رئيس الأساقفة في بيان له، أن الكنيسة قدمت تبرعًا ماليًا للمطران حزقيال كوندو، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في السودان، مشيرًا إلى أن العقوبات المفروضة على السودان عطلت وصول المساعدات المالية بعض الوقت قبل أن تصل بالفعل.

وأكد حنا، على التضامن مع السودان الشقيق التي تعاني بسبب الكارثة الطبيعية وتشهد مرحلة من التحول السياسي، بعد تغيير نظام الرئيس السابق عمر البشير.

واختتم حنا بيانه: "نصلي للأشقاء في السودان لكي تعبر البلاد أزمتها ونسأل الله أن يترأف على المتضررين وأسرهم ويرفع عنهم الكارثة".