أسقف ملوي يطالب بحشمة ملابس "العروسة والمعازيم" خلال الأفراح

أصدر الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي وأنصنا والأشمونيين للأقباط الأرثوذكس، بمحافظة المنيا، قرارا بخصوص الالتزام بالملابس اللائقة والمحتشمة خلال صلوات الإكليل "الأفراح".

وانطلاقا من آية الأنجيل: "ببيتك تليق القداسة يا رب إلى طول الأيام" (مز 93: 5)، قال الأسقف، إنه لما كانت صلوات الإكليل المقدس من ضمن أسرار الكنيسة السبعة التي تتم بحلول الروح القدس، لزم التنبيه بضرورة: "الحضور في الموعد المحدد دون تأخير، الحفاظ على النظام والهدوء أثناء الصلاة، الحضور بملابس لائقة خلال طقس الإكليل بالنسبة للعروس".

وأضاف الأنبا ديمتريوس: "وكذلك بالنسبة للفتيات والسيدات عملا بما قاله معلمنا بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس: (وكذلك أن النساء يزين ذواتهن بلباس الحشمة، مع ورع وتعقل) (1تي 2: 9)، التنبيه على الشباب بعدم ارتداء (البنطلون المقطع أو القصير)".

وأشار الأسقف إلى أن عدد الحضور المسموح به لا يزيد عن 30 فردا شاملا العروسين مع مراعاة الشروط الصحية، وأن يكون الحضور بالكمامة ويمنع المصافحة أو التقبيل ويراعى التباعد الاجتماعي، مهددا المخالفين بأنه في حالة عدم الالتزام يتم مصادرة مبلغ التأمين ودون استثناءات وأنه على مسؤولي الأمن بالكنيسة متابعة تنفيذ هذا القرار.