ظاهرة غريبة تثير الرعب في كاليفورنيا.. السماء تتلون بالأحمر

اكتست مناطق في ولاية كاليفورنيا الأميركية، باللون الأحمر، في مشاهد سريالية وكأنها مأخوذة من أحد أفلام هوليوود للخيال العلمي.

وانتشرت صور "المدن الحمراء" على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي شاركها بكثافة سكان ولاية كاليفورنيا ومنطقة خليج سان فرانسيسكو، وذلك فقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأدت حرائق الغابات التي أشعلت مناطق عديدة بالساحل الغربي الأمريكي، إلى اكتساء السماء في كاليفورنيا باللون الأحمر المتوهج، كأنه رسم لوحة فنية.

وقال خبير الأرصاد الجوية في شبكة "سي إن إن" جودسون جونز: "عندما يصبح الدخان والرماد أكثر كثافة بالقرب من حرائق الغابات، فإنه يمكن أن يقطع ضوء الشمس تماما، مما يجعل السماء تبدو وكأنها جوف الليل".

ومن جانبهم، أشعل السكان الأضواء، ونظروا إلى السماء، قال أحد سكان فرانسيسكو: "الدخان والرماد مثلا نسخة طبيعية لصور بإعدادات إنستجرام"، بينما وصف آخرون المنظر "بالمرعب" أو "بالكابوس".

وكانت أعلنت فرق الإطفاء في كاليفورنيا الاثنين، أن الحرائق التي شهدتها الولاية هذا العام، والتي ما زال قسم كبير منها مستعر، التهمت حتى الآن أكثر من 8000 كيلومتر مربع، مشيرة إلى أن هذه المساحة من الحرائق لم يسبق لها مثيل منذ 33 عاما.

وقالت المتحدثة باسم فرق الإطفاء، لين تولماتشوف، إن "هذه أول مرة منذ 33 عاما نتخطى فيها مليوني فدان "8000 كيلومتر مربع"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".